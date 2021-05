சட்டசபை தேர்தல் - 2021

சட்டசபை தேர்தல் வெற்றி மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பிரதமர் மோடி- சோனியாகாந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து + "||" + Assembly election victory for MK Stalin Congratulations to the leaders including Prime Minister Modi- Sonia Gandhi

சட்டசபை தேர்தல் வெற்றி மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பிரதமர் மோடி- சோனியாகாந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து