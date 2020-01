உலக செய்திகள்

பாரீஸ் புறநகரில் கத்திக்குத்தில் ஒருவர் பலி: தாக்குதல் நடத்திய நபர் சுட்டுக்கொலை + "||" + One killed in Paris stabbed in the suburbs: A person shot dead in attack

பாரீஸ் புறநகரில் கத்திக்குத்தில் ஒருவர் பலி: தாக்குதல் நடத்திய நபர் சுட்டுக்கொலை