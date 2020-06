உலக செய்திகள்

சீனாவை மீண்டும் மிரட்டும் கொரோனா; பீஜிங்கில் மிகப்பெரிய அளவில் பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் தொடக்கம் + "||" + Corona threatens China again Beginning of large-scale experimental activities in Beijing

சீனாவை மீண்டும் மிரட்டும் கொரோனா; பீஜிங்கில் மிகப்பெரிய அளவில் பரிசோதனை நடவடிக்கைகள் தொடக்கம்