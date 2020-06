உலக செய்திகள்

செர்பியாவில் கொரோனாவிற்கு பின் நடந்த முதல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் + "||" + The first parliamentary election after Corona in Serbia

செர்பியாவில் கொரோனாவிற்கு பின் நடந்த முதல் நாடாளுமன்ற தேர்தல்