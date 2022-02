உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் 11 மாகாணங்களில் முகக்கவசம் கட்டாயம் இல்லை என அறிவிப்பு + "||" + Mask mandates ended in 11 states in the US

அமெரிக்காவில் 11 மாகாணங்களில் முகக்கவசம் கட்டாயம் இல்லை என அறிவிப்பு