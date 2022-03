உலக செய்திகள்

அமெரிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் முதன்முறையாக நீதிபதியாக ஒரு கறுப்பின பெண்! + "||" + US Senate Hearings For First Black Woman To Supreme Court To Start Monday

அமெரிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் முதன்முறையாக நீதிபதியாக ஒரு கறுப்பின பெண்!