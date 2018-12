பிற விளையாட்டு

உலக பேட்மிண்டன் இறுதி சுற்று: நம்பர் ஒன் வீராங்கனையை வீழ்த்தி சிந்து அரைஇறுதிக்கு தகுதி + "||" + World badminton The final round Number One player felled Sindhu qualifies for semi-final

உலக பேட்மிண்டன் இறுதி சுற்று: நம்பர் ஒன் வீராங்கனையை வீழ்த்தி சிந்து அரைஇறுதிக்கு தகுதி