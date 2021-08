பிற விளையாட்டு

எதிர்ப்பையும் மீறி எனது தாயார் பயிற்சிக்கு தனியாக அனுப்பி வைத்தார் - உலக ஜூனியர் தடகளத்தில் பதக்கம் வென்ற ஷைலி உருக்கம் + "||" + Despite opposition my mother sent me alone for training Shaile winning a medal at the World Junior Athletics

எதிர்ப்பையும் மீறி எனது தாயார் பயிற்சிக்கு தனியாக அனுப்பி வைத்தார் - உலக ஜூனியர் தடகளத்தில் பதக்கம் வென்ற ஷைலி உருக்கம்