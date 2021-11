காணாமல் போன டென்னிஸ் வீராங்கனை... வீடியோ வெளியிட்ட சீன பத்திரிக்கை!

பீஜிங்,

காணாமல் போன டென்னிஸ் வீராங்கனை பெங்க் சுயாய் சமீபத்தில் வெளியான வீடியோ ஒன்றில் பதிவாகியுள்ளார். பெங்க் சுயாய் வீடியோவில் அவர் சிரித்தபடி நிற்கிறார். அத்துடன் அவர் குழந்தைகளுக்கு ஆட்டோகிராப் போடுவதும் அந்த வீடியோவில் பதிவாகி உள்ளது.

37 வினாடிகள் ஓடும் அந்த வீடியோவில் பெங்க் சுயாய் சில நபர்களுக்கு மத்தியில் வரிசையில் ஒருவராக நிற்கிறார்.பெங்க் சுயாய் இருக்கும் விளையாட்டு அரங்கத்தில், ஒருவர் “இரண்டு முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன், பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் முன்னாள் உலக நம்பர்.1 வீராங்கனை - பெங்க் சுயாய்” என்று கூறுகிறார். உடனே, பெங்க் கையசைத்து சிரிக்கிறார், பார்வையாளார்களிடம் இருந்து கைதட்டல்களையும் பெறுகிறார்.

அதேபோல, குளோபல் டைம்ஸ் முதன்மை ரிப்போர்ட்டர், 31 வினாடி வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில் பெங்க் ஒரு பெரிய டென்னிஸ் பந்தில் குழந்தைகளுக்காக ஆட்டோகிராப் போட்டு கொடுக்கிறார். அத்துடன் குழந்தைகளுடன் புகைப்படத்துக்கு போஸ் கொடுக்கிறார்.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y