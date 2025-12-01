டாடாவின் கேரட்லேன் பிராண்டின் தூதராக இணையும் நடிகை கயாடு லோஹர்; வாடிக்கையாளர்களை கவரும் அசத்தலான கமர்ஷியல் வீடியோ!

டாடாவின் கேரட்லேன் பிராண்டின் தூதராக இணையும் நடிகை கயாடு லோஹர்; வாடிக்கையாளர்களை கவரும் அசத்தலான கமர்ஷியல் வீடியோ!
தினத்தந்தி 1 Dec 2025 1:23 PM IST
இந்த கமர்ஷியல் பிபிஹெச் இந்தியாவில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது கேரட்லன் உடனான ஏஜென்சியின் நீண்டகால படைப்பு கூட்டாண்மையை விரிவுபடுத்துகிறது.

இந்தியாவின் முன்னணி ஓம்னி-சேனல் நகை பிராண்டாகவும், நிச்சயதார்த்த மோதிரங்களுக்கு நாட்டின் விருப்பமான இடமாகவும் இருக்கும் டாடா தயாரிப்பான காரட்லேன் பிராண்ட் ஆனது, இன்று அதன் புதிய பிராந்திய கமர்ஷியல் விளம்பர வீடியோவான “ரிட்டன் இன் தி ஸ்டார்ஸ்” வெளியீட்டை அறிவித்துள்ளது. இதில் கயாடு லோஹர், இந்த பிராண்ட்டின் பிராந்திய பிராண்ட் தூதராக இணைந்துள்ளார். இந்த கமர்ஷியல் பிபிஹெச் இந்தியாவில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது கேரட்லன் உடனான ஏஜென்சியின் நீண்டகால படைப்பு கூட்டாண்மையை விரிவுபடுத்துகிறது.

இந்த புதிய பிராண்ட் காணொலி, காதல் பாரம்பரியம், குடும்பம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றால் சூழப்பட்ட ஒரு நவீன திருமண வாழ்வை காட்சிப்படுத்துகிறது. இவை அனைத்தும் அழகான இயற்கை வைரங்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தனது குடும்பத்தினரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வருங்கால் மணமகனை சந்திக்க அழைத்துச் செல்லப்படுவதாக நம்பும் ஒரு இளம் பெண்ணாக கயாடு நடிக்கிறார் பதட்டம் மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மையுடன் தொடங்கும் விஷயம், படிப்படியாக தனக்காக காத்திருக்கும் நபர், உண்மையில், அவள் ஏற்கனவே உறவில் இருக்கும் ஆண் என்பதை மனதிற்கு இதமான உணர்தலாக வெளிப்படுகிறது.

காணொலியில் தந்தை மற்றும் அவரது துணைவியால் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட இந்த திருப்பம், குடும்ப ஒப்புதலில் வளர்ந்து வரும் இயக்கவியலையும், நவீன் உறவுகளுடன் பாரம்பரியத்தின் படிப்படியான இணைப்பபையும் படம்பிடிக்கிறது. இது தென்னிந்திய பாரம்பரியத்தின் உண்மையாக வேரூன்றிதாக உணரும் ஒரு உணர்ச்சிபூர்வமான பலனை அளிக்கிறது, மேலும் கேரட்லேனின் நம்பிக்கையுடன் முடிகிறது.- “அர்ப்பணிப்பு ஒரு அழகான விஷயம். அதை ஒரு கேரட்லேன் மோதிரத்தால் நிரப்புங்கள்.”

கேரட்லேனின் நிர்வாக இயக்குனர் செளமென் பௌமிக் கூறுகையில்;

முன்மொழிவுடன் எதுவும் நிகழவதில்லை. இதயம் தயாராக இருக்கும்போது அவை நிகழ்கின்றன. குடும்பம், கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்துடன் அது நிகழும் போது அந்த தருணம் இன்னும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக உணர்கிறது. இந்த படம் அந்த உணர்ச்சியை மிகவும் நேர்மையுடன் வைத்திருக்கிறது. காரட்லேனின் இந்த உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தவும், முக்கியமான தருணங்களை குறிக்கவும் நாங்கள் நகைகளை வடிவமைக்கிறோம். கயாடு இதை அழகாக உயிர்ப்பிக்கிறார். மேலும் எங்கள் பிராந்திய பிராண்ட் தூதராக அவரை வரவேற்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

“எங்கள் கதை இன்றைய உறவுகளைப் பிரதிபலிக்கிறது, வெளிப்பாட்டில் நவீனமானது ஆனால் குடும்பத்தில் உறுதியாக வேரூன்றியுள்ளது. இந்த படம் உண்மையான அர்ப்பணிப்பு உணர்வை படம் பிடித்து, அந்த தருணத்தை நெருக்கமாகவும் மறக்க முடியாததாகவும் ஆக்குகிறது, இறுதியில் ஒரு அழகான திருப்பத்துடன்”, என்று பிபிஹெச் இந்தியாவின் தலைமை படைப்பு அதிகாரி பரிஷித் பட்டாச்சார்யா கூறினார்.

வாடிக்கயைாளர்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள காரட்லேன் கடைகளில் 400 அதிகமான நிச்சயதார்த்த மோதிரங்களை வாங்கலாம் அல்லது www.caratlane.com என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைனில் வாங்கலாம்.

கேரட்லேன் பற்றி;

2008 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பகால ஆன்லைன் நகை தொடக்க நிறுவனங்களில் ஒன்று கேரட்லேன். 2016 ஆம் ஆண்டின் டைட்டன் ஆனது, கேரட்லேன் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்த பிறகு, இந்த பிராண்ட் ஒரு தடையற்ற அனைத்து சேனல் நகை ரீடெயில் விற்பனையாளராக உருவெடுத்தது, இது டாடா குழுமத்தின் சிறப்பு மற்றும் நம்பிக்கையின் பாரம்பரியத்தால் ஆதரிக்கப்பட்டது.

மக்கள் தங்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த உதவும் நோக்கத்தால் உந்தப்பட்டு, கேரட்லேன் தனித்துவமான , சமகால நகைகள் மற்றும் நவீன வாழ்க்கை முறைகளுக்கு ஏற்ற ஒரு ஈர்க்ககூடிய ஷாப்பிங் அனுபவத்தை வழங்குகிறது. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆன்லைன் நகை தளத்துடன், கேரட்லேன் நியூ ஜெர்சியில் நாடு தழுவிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் 350-க்கும் மேற்பட்ட கடைகளை இயக்குகிறது. இது காரட்லேன் லைவ் (ஒரு ஆன்லைன் நேரடி ஷாப்பிங் அனுபவம்), ட்ரை அட் ஹோம் (கட்டாயம் இல்லாத வீட்டு சோதனைகள்) மற்றும் தனிபயனாக்கப்பட்ட வைர ஷாப்பிங்கிற்கான சாலிடர் லவுஞ்ச்கள் போன்ற தனித்துவமான சேவைகளை முன்னோடியாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும் தகவலுக்கு, https://www.caratlane.com/ ஐப் பார்வையிடவும்.

