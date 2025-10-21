காதலை வெளிப்படுத்த ஏற்ற காலம்.... இன்றைய ராசிபலன் - 21.10.2025

காதலை வெளிப்படுத்த ஏற்ற காலம்.... இன்றைய ராசிபலன் - 21.10.2025
x
தினத்தந்தி 21 Oct 2025 6:31 AM IST (Updated: 21 Oct 2025 7:06 AM IST)
t-max-icont-min-icon

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.

இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

விசுவாவசு வருடம் ஐப்பசி 04-ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை

நட்சத்திரம்: இன்று இரவு 11.34 வரை சித்திரை பின்பு ஸ்வாதி

திதி: இன்று மாலை 05.48 வரை அமாவாசை பின்பு பிரதமை

யோகம்: சித்த யோகம்

நல்ல நேரம் காலை: 08.00 - 9.00

நல்ல நேரம் காலை: 04.45 - 5.45

ராகு காலம் பிற்பகல்: 3.00 - 4.30

எமகண்டம் காலை: 9.00 - 10.30

குளிகை காலை: 12.00 - 1.30

கௌரி நல்ல நேரம் காலை: 10.45 - 11.45

கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 7.30 - 8.30

சூலம்: வடக்கு

சந்திராஷ்டமம்: பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி

ராசிபலன்:-

மேஷம்

தம்பதிகளிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி கூடும். தாயின் தேவையை நிறைவேற்றுவீர்கள். எதிர்பாராத சந்திப்பு நிகழும். வேற்றுமதத்தவர் உதவுவார். செலவு கூடும். சிக்கனம் தேவை. வெளியூர் பயணங்கள் மேற்கொள்வீர்கள். தேக ஆரோக்கியம் சிறக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

ரிஷபம்

நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். தம்பதிகள் அன்பைப் பொழிவர். பழைய வீட்டை சீர் செய்வீர்கள். கடன் கொடுத்த பணம் திரும்ப கிடைக்கும். அரசு சம்பந்தப்பட்ட விசயங்கள் தாமதமாகும். உறவினர் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சிக்கு குறைவிருக்காது. பிள்ளைகள் உற்சாகமடைவர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மிதுனம்

உத்யோகஸ்தர்களுக்கு முன்பை விட சலுகைகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரிகள் முதலீட்டைப் பெருக்குவர். தம்பதிகளிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும். விட்டுக்கொடுப்பது நல்லது. வெளியிடங்களுக்குச் சென்று வருவர். ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்குவீர்கள். பெண்களுக்கு இடுப்பு கை, கால் வலி நீங்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கடகம்

பணப்பற்றாக்குறை நீங்கும். பெண்களுக்கு ஆடை, ஆபரணம் சேரும். பெரிய மனிதர்கள் ஆதரவு கிடைக்கும். கல்யாணப் பேச்சு வார்த்தை சாதகமாக முடியும். வியாபாரத்தில் சில மாற்றம் செய்வீர்கள். கூட்டு சில சமயம் தங்கள் பேச்சில் முதிர்ச்சி தெரியும். உடல் நலத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

சிம்மம்

வியாபாரம் செழிக்கும். தம்பதிகளின் அன்யோன்யம் பெருகும். பயணங்களால் மகிழ்ச்சி உண்டு. நண்பர்கள் உதவிகரமாக இருப்பர். தம்பதிகளின் அன்பு மேலோங்கும். மாணவர்கள் பகுதி படிப்பில் சேருவர். உத்யோகத்தில் மதிப்பு கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

கன்னி

பணியாளர்களுக்கு, வேலைப்பளு இருக்கும். வியாபாரத்தில் சூழ்ச்சியை வெல்வீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவுவர். நண்பர்கள் மத்தியில் அந்தஸ்து உயரும். பணவரவு நன்றாக இருக்கும். இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டும் போது வேகத்தை குறைப்பது நல்லது. பிள்ளைகளால் பெருமையடைவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்:மஞ்சள்

துலாம்

வழிபாட்டல் வளர்ச்சி கூடும் நாள். வைராக்கியத்தோடு செயல்பட்டு வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவீர்கள். உங்கள் பொறுமைக்கு இன்று பெருமை கிடைக்கும். பணப் பிரச்சினை இருக்காது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

விருச்சிகம்

அரசியல்வாதிகளின் எண்ணம் ஈடேறும். உத்யோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளிடம் நற்பெயரைப் பெறுவர். குடும்பத்தில் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் மிகும். வியாபாரிகளுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். மணமாகாதவர்களுக்கு எதிர்பார்த்தவாரே துணை தேடி வரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

தனுசு

உத்யோகத்தில் அதிகாரியின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். தங்கள் காதலை வெளிப்படுத்த ஏற்ற காலம். முகத் தோற்றம் பளிச்சிடும். அதிக விற்பனைக்காக வியாபாரத்தை துவங்க புது இடத்திற்கு கடையை மாற்றுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்

மகரம்

பணவரவுகளில் குறைவில்லை. பிள்ளைகள் சுபிட்சம் காண்பர். வெளிவட்டாரத் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளை எதிர்கொண்டு வெற்றி காண்பீர்கள். உத்யோகத்தில் அமைதி நிலவும். குடும்பத்தினருடன் வீண் வாக்குவாதம் வந்து போகும். பணப் பிரச்சினை இருக்காது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மீனம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X