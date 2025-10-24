பண பற்றாக்குறை நீங்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 24.10.2025

பண பற்றாக்குறை நீங்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 24.10.2025
தினத்தந்தி 24 Oct 2025 6:27 AM IST
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.

இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

விசுவாவசு வருடம் ஐப்பசி 07-ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை

நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 4.36 வரை விசாகம் பின்பு அனுஷம்

திதி: இன்று இரவு 11.49 வரை திரிதியை பின்பு சதுர்த்தி

யோகம்: சித்த யோகம்

நல்ல நேரம் காலை: 12.15 - 1.15

நல்ல நேரம் மாலை: 4.45 - 5.45

ராகு காலம் காலை: 10.30 - 12.00

எமகண்டம் மாலை: 3.00 - 4.30

குளிகை காலை: 7.30 - 9.00

கௌரி நல்ல நேரம் காலை: 1.45 - 2.45

கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 6.30 - 7.30

சூலம்: மேற்கு

சந்திராஷ்டமம்: பரணி

ராசிபலன்:-

மேஷம்

தங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் முக்கியமான நபர்களை தவிர்ப்பது நல்லது. காரணம் இன்று தங்கள் ராசிக்கு சந்திரன் அஷ்டமஸ்தானத்தில் உள்ளதுதான். சுபகாரியங்களை தள்ளி வைப்பது நல்லது. இன்று இறைவனை வேண்டுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

ரிஷபம்

பிள்ளைகளுக்கான எதிர்காலத் தேவைக்கு இப்போதிலிருந்தே சேமிக்க துவங்குவீர்கள். புது வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். மாணவர்கள் கல்லூரி மற்றும் பள்ளி கூடத்திற்கு ஆர்வமுடன் செல்வர். வெளிவட்டாரத்தில் அலைச்சல் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகள் நன்கு படிப்பர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மிதுனம்

வரவுக்கு ஏற்ற செலவுகள் இருக்கும். மாணவர்கள் மற்ற பொது அறிவுத் துறையிலுள்ள புத்தகங்கள் வாங்குவது படிப்பது போன்றவைகளில் ஆர்வம் கொள்வர். தாய்வழி உறவினர்களால் ஆதாயமடைவீர்கள். உங்களை நம்பி முக்கிய பொறுப்புகளை ஒப்படைப்பார்கள். தேக ஆரோக்கியம் சிறக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்ச்

கடகம்

பெண்களுக்கு சளி தொந்தரவு வந்து போகும். வேலையில் தங்கள் மனைவியின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். கலைஞர்களுக்கு பெரிய பேனர்களில் இருந்து அழைப்பு வரும். எதிர்காலத்திற்காக ஒரு தொகையை தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக டெபாசிட் செய்வீர்கள். பண பற்றாக்குறை நீங்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே

சிம்மம்

காதல் விசயங்களில் கவனம் தேவை. வருவாய் அதிகரிக்கும். கடன் சுமை நீங்கும். பெண்களுக்கு அக்கம் பக்கத்தாரின் உதவி கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவர். தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு பாராட்டுவர். பங்கு சந்தையில் சில மாற்றங்கள் செய்வீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்

கன்னி

பணவரவுக்கு பஞ்சமில்லை. பயணத்தின் போது எச்சரிக்கை தேவை. குடும்பத்தில் சில வாக்குவாதங்கள் தோன்றும். பொறுமையுடன் அணுகினால் பிரச்சினைக்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் கணிசமாக லாபம் கூடும். கமிஷன், புரோக்கரேஜ் வகைகளால் பணம் வரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

துலாம்

தம்பதிகள் சமரசமாக செல்வர். வரவுக்கேற்ப செலவு செய்வர்.பிள்ளைகளை புதிய பாதையில் வழி நடத்துவீர்கள். வரவேண்டிய பாக்கிகள் வந்து சேரும். பெண்கள் தங்கள் குடும்ப விசயத்தை வெளியிடாமல் இருப்பது நல்லது. மாணவர்கள் விளையாட்டுத் துறையில் வெற்றிகளை குவிப்பர். தேக ஆரோக்கியம் நன்கு இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

விருச்சிகம்

பக்கத்து வீட்டாரிடம் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. அரசு சம்பந்தப்பட்ட விசயங்களில் நல்ல செய்தி கிட்டும். தம்பதிகள் விட்டுக்கொடுப்பர். நினைத்தவாறே நல்ல வரண் கைகூடும். தடைகளெல்லாம் நீங்கும். நேர்முகத் தேர்வில் வெற்றி பெறுவீர்கள். எதிர்பார்த்திருந்த வேலைக்கான அழைப்பு இப்போது வரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை

தனுசு

சகோதரிகள் உதவுவர். எதிர்பார்த்த தொகை கைக்கு கிடைக்கும். தாங்கள் நினைத்த பொருட்களை வாங்கிவிடும் யோகம் உண்டாகும். மாணவர்கள் வேற்று மொழியினைக் கற்க ஆர்வம் கொள்வர். உடலில் சோர்வு நீங்கும். உணவு வியாபாரம் நன்கு நடைபெறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மகரம்

வீடு மற்றும் தங்கள் அலுவலக வேலையாட்களை அனுசரித்துப் போங்கள். உத்யோகத்தில் வேலை பளு அதிகம் இருக்கும். தம்பதிகளிடத்தில் ஆரோக்யமான விவாதங்கள் வரும். பிள்ளைகளின் புது முயற்சிகளை ஆதரிப்பீர்கள். கலைஞர்கள் தங்கள் படங்களில் வெற்றி காண்பார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கும்பம்

பங்குச் சந்தைகளில் லாபம் கிட்டும். தம்பதிகளிடையே மனஸ்தாபம் நேரலாம், முன்கோபத்தினை தவிர்ப்பது நல்லது. பயணத்தின் போது கவனம் தேவை. எதிர்பாலினரிடம் தங்கள் அந்தரங்க விசயத்தை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பது அனைத்து விதத்திலும் நல்லது. உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்நிறம்

மீனம்

வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். இரவு நேர பயணத்தை தவிர்க்கவும். தொழில் அதிபர்கள் தம்பதிகள் தங்கள் வருவாயினை பெருக்க திட்டமிடுவர். பிரபலங்களின் நட்பு கிடைக்கும். புதிய வாகனம் வாங்க திட்டமிடுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் கூடும். தேகம் பளிச்சிடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

