ரஜினிகாந்திற்காக 7 நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்த நட்சத்திர நடிகை - ஏன் தெரியுமா?

A star actress fasted for 7 days for Rajinikanth - do you know why?
தினத்தந்தி 13 Dec 2025 3:45 AM IST (Updated: 13 Dec 2025 3:45 AM IST)
தற்போது ஜெயிலர் 2 படத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்து வருகிறார்.

சென்னை,

தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி ஹீரோ ரஜினிகாந்த். ஒரு காலத்தில் பேருந்து நடத்துனராக இருந்த இவர், இப்போது மில்லியன் கணக்கான ரசிகர்களின் இதயங்களை வென்றுள்ளார். தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்துள்ளார். எழுபது வயதிலும், அடுத்தடுத்து படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

தற்போது ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். ஆனால் உங்களுக்குத் தெரியுமா.. ? ஒரு காலத்தில் , ஒரு நட்சத்திர நடிகை ரஜினிகாந்திற்காக 7 நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் . அவர் யார் தெரியுமா.. ? அவர் வேறுயாறுமல்ல மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவிதான்.

ஸ்ரீதேவியும் ரஜினியும் நல்ல நண்பர்களாக இருந்தனர். இருவரும் சுமார் 20 படங்களில் ஒன்றாக நடித்தனர் . இருப்பினும், ஒரு காலத்தில், ரஜினிகாந்த் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தபோது, ஸ்ரீதேவி அவருக்காக ஏழு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் . 2011 ஆம் ஆண்டு, ரஜினி உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தபோது, அவர் விரைவில் குணமடைய ஷீரடி சாய்பாபாவுக்கு உண்ணாவிரதம் இருந்தார் .

குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான ஸ்ரீதேவி, பின்னர் கதாநாயகியாக திரையுலகில் வலம் வந்தார். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம், மலையாளம் என பல மொழிகளில் வெற்றிப் படங்களில் நடித்து அனைவரையும் கவர்ந்தார்.

