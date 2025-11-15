ஏகனின் அடுத்த படத்தில் இரண்டு கதாநாயகிகள்
இப்படத்தில் இரண்டு கதாநாயகிகள் உள்ளனர்.
சென்னை,
நடிகர் ஏகன் தனது அடுத்த படத்திற்காக ஜோ மற்றும் கோழிப்பண்ணை செல்லதுரை தயாரிப்பு நிறுவனமான விஷன் சினிமா ஹவுஸுடன் மீண்டும் இணைந்துள்ளார்.
இது விஷன் சினிமா ஹவுஸின் மூன்றாவது படமாகும். இப்படத்தில் இரண்டு கதாநாயகிகள் உள்ளனர். கோர்ட் பட நடிகை ஸ்ரீதேவி அப்பல்லா மற்றும் மின்னல் முரளி நடிகை பெமினா ஜார்ஜ். விரைவில் இது குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது.
2021 ஆம் ஆண்டு வெளியான மின்னல் முரளி திரைப்படத்தில் பெமினா ஜார்ஜ் புரூஸ் லீ பிஜியாக நடித்தார், இதில் டோவினோ தாமஸ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். மறுபுறம், ஸ்ரீதேவி கோர்ட் படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார், இப்படம் நாடு முழுவதும் கவனத்தை பெற்றது.
Related Tags :
Next Story