இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 15-11-2025
- 15 Nov 2025 9:39 AM IST
தமிழக அணியின் கேப்டனாக வருண் சக்கரவர்த்தி நியமனம்
18-வது சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 கிரிக்கெட் போட்டி லக்னோ, ஆமதாபாத், புனே, இந்தூர் உள்பட பல்வேறு இடங்களில் வருகிற 26-ந் தேதி முதல் டிசம்பர் 18-ந் தேதி வரை நடக்கிறது. இதில் 'எலைட்' பிரிவில் பங்கேற்கும் 32 அணிகள் 4 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு மோத உள்ளன.
'டி' பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள தமிழக அணி தனது முதலாவது லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தானை ஆமதாபாத்தில் சந்திக்கிறது. இந்த போட்டிக்கான தமிழக அணியை தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க செயலாளர் பகவான்தாஸ் ராவ் அறிவித்துள்ளார். சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி முதல்முறையாக கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
- 15 Nov 2025 9:37 AM IST
செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து கூடுதல் நீர் திறப்பு
கனமழை முன்னெச்சரிக்கையாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து திறக்கப்படும் உபரி நீர் 300 கன அடியில் இருந்து 600 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏரிக்கு தற்போது நீர்வரத்து வினாடிக்கு 100 கன அடியாக உள்ளது.
- 15 Nov 2025 9:15 AM IST
பொங்கல் பண்டிகை: சில நிமிடங்களில் விற்றுத் தீர்ந்த ரெயில் டிக்கெட்டுகள்
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வோர் வசதிக்காக, ரெயில் டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கியது.
- 15 Nov 2025 9:14 AM IST
நடிகர் தர்மேந்திராவை வீடியோ எடுத்த மருத்துவமனை ஊழியர் கைது
படுக்கையில் இருந்த தர்மேந்திராவை மருத்துவமனை ஊழியர்கள் சிலர் ரகசியமாக வீடியோ எடுத்து அதை வைரல் ஆக்கினர்.
- 15 Nov 2025 9:12 AM IST
பீகார் தேர்தல் முடிவு அனைவருக்குமான பாடம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
தேர்தல் ஆணையத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு தாழ்ந்துள்ளது என்பதை இந்த தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன என்று மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
- 15 Nov 2025 9:11 AM IST
பீகாரில் மோசமான தோல்வியை சந்தித்த காங்கிரஸ்.. ராகுலின் ‘வாக்கு திருட்டு’ குற்றச்சாட்டு என்னவானது..?
பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பெருத்த அதிர்ச்சியையும், ஏமாற்றத்தையும் கொடுத்து இருக்கிறது.
- 15 Nov 2025 9:08 AM IST
பீகார் சட்டசபை தேர்தல்: தே.ஜ. கூட்டணி இமாலய வெற்றி.. பா.ஜ.க.வுக்கு முதல்-மந்திரி பதவி?
பா.ஜனதா தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அசுர பலத்துடன் காங்கிரஸ் கூட்டணியை வீழ்த்தி ஆட்சியை தக்கவைத்தது.
- 15 Nov 2025 9:07 AM IST
ராசிபலன் (15.11.2025): புதிய முயற்சிகள் வெற்றி அடையும் நாள்..!
ரிஷபம்
வியாபாரத்தில் லாபம் கிட்டும். மாணவர்களுக்கு கூடுதல் பயிற்சி அவசியம் வரவேண்டிய பாக்கிகள் வந்து சேரும். பெண்கள் சுய உதவிக்குழுவில் தலைமை தாங்குவர். குடும்ப விசயத்தை வெளியிடாமல் இருப்பது நல்லது. நீண்ட நாள் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றுவீர்கள். சில சமயம் தங்கள் சகோதரர் உதவுவார்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை