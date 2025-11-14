ராஜமவுலி பட வாய்ப்பை நிராகரித்த நடிகை...
ராஜமவுலி இயக்கிய இந்த படத்தில் சலோனி கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார்.
சென்னை,
’மரியாத ராமண்ணா’.. தெலுங்கு ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த படங்களில் இதுவும் ஒன்று. எந்த புரமோஷனும் இல்லாமல் ஒரு சிறிய படமாக திரைக்கு வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. இந்த நகைச்சுவை மற்றும் அதிரடி பிளாக்பஸ்டர் படத்தில் சுனில் ஹீரோவாக நடித்தார்.
ராஜமவுலி இந்த படத்தை இயக்கினார். சுனிலுக்கு ஜோடியாக சலோனி நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் இருவரின் கெமிஸ்ட்ரியும் அருமையாக இருந்தது. இந்த படத்தின் பாடல்களும் சூப்பர் ஹிட். ஆனால் சலோனிக்கு முன்பு இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க ஒரு நடிகை மறுத்திருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?.
இந்தப் படத்திற்கு திரிஷா அல்லது அனுஷ்கா பொருத்தமாக இருப்பார்கள் என்று நினைத்த தயாரிப்பாளர்கள், திரிஷாவை அணுகியதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், அவர் அதை நிராகரித்தார். அவர் ஏற்கனவே பல படங்களில் பிஸியாக இருந்ததால் மறுத்ததாக தெரிகிறது.
இருப்பினும், இதில் எவ்வளவு உண்மை இருக்கிறது என்பது தெரியவில்லை. திரிஷா தற்போது நாற்பது வயதிலும் பல படங்களில் பிஸியாக இருக்கிறார்.