’எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள்’ - 'லெனின்' பட அப்டேட் கொடுத்த நாகார்ஜுனா

Akhil’s Lenin: Expect the unexpected!
தினத்தந்தி 30 Nov 2025 6:06 AM IST
இப்படத்தில் ஸ்ரீலீலா கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.

சென்னை,

பிரபல நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான நாகார்ஜுனாவின் இளைய மகன் அகில் அக்கினேனி, ''லெனின்'' படத்தின் மூலம் ரசிகர்களை கவர உள்ளார். இந்தப் படத்தை வினரோ பாக்யமு விஷ்ணு கதா புகழ் முரளி கிஷோர் அப்புரு இயக்குகிறார்.

இதற்கிடையில், கோவாவில் நடைபெற்ற ஐஎப்எப்ஐ விழாவில் நாகார்ஜுனா, லெனின் பட அப்டேட் கொடுத்தார். அவர் கூறுகையில், "எல்லாம் நன்றாக நடந்துகொண்டிருக்கிறது. அவை நடந்து கொண்டிருக்கும் விதத்தில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இந்தப் படத்தில் எதிர்பாராததை எதிர்பார்க்கலாம்" என்றார்.

இப்படத்தில் ஆரம்பத்தில், ஸ்ரீலீலா கதாநாயகியாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார், ஆனால் பின்னர் தேதி மோதல்கள் காரணமாக அவர் விலகியதாகவும், தற்போது பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் கதாநாயகியாக நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தை நாக வம்சியின் சித்தாரா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் மற்றும் நாகார்ஜுனாவின் அன்னபூர்ணா ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கின்றன, தமன் இசையமைக்கிறார்.

