அமித் ராவின் ஹாரர் திரில்லர் ’ஜின்’ - ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

Amit Raos horror thriller Jinn - release date announced
தினத்தந்தி 12 Dec 2025 10:43 PM IST
பல சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் ஹாரர் படங்களைப் பார்த்திருந்தாலும், 'ஜின்' அவற்றிலிருந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் என்று படக்குழு கூறுகிறது.

சென்னை,

’ஜின்’ திரைப்படம் ஒரு சஸ்பென்ஸ் ஹாரர் திரில்லராக வெளியாக உள்ளது. இயக்குனர் சின்மய் ராம் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு, அனைத்து தரப்பு பார்வையாளர்களையும் இணைக்கும் வகையில் இந்த படத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.

அமித் ராவ் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். சதாலம்மா பிலிம் புரொடக்சன்ஸ் என்ற பதாகையின் கீழ் நிகில் எம் கவுடா இதை தயாரிக்கிறார்கள். ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட போஸ்டர்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளன, மேலும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளன.

பல சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் ஹாரர் படங்களைப் பார்த்திருந்தாலும், 'ஜின்' அவற்றிலிருந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் என்று படக்குழு கூறுகிறது. பெரும் பரபரப்புக்கு மத்தியில், இந்தப் படம் வருகிற 19 அன்று வெளியாகிறது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

