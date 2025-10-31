அமிதாப் பச்சன் பேரன் நடிக்கும் “இக்கிஸ்” பட டிரெய்லர் வெளியீடு

  • அமிதாப் பச்சன் பேரன் நடிக்கும் “இக்கிஸ்” பட டிரெய்லர் வெளியீடு
தினத்தந்தி 31 Oct 2025 3:10 PM IST
t-max-icont-min-icon

இந்திய-பாகிஸ்தான் போரின் போது உயிர் தியாகம் செய்த ராணுவ வீரரின் கதையை ‘இக்கிஸ்’ படமாக ஸ்ரீராம் ராகவன் இயக்கியுள்ளார்.

நாட்டின் மிக உயர்ந்த இராணுவ விருதான ‘பரம் வீர் சக்ரா’ விருதைப் பெற்ற இளம் வீரரான லெப்டினன்ட் அருண் கேதர்பாலின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ‘இக்கிஸ்’ என்ற இந்தி படம் உருவாகி உள்ளது. இந்த படத்தில் மூத்த நடிகர் தர்மேந்திரா மற்றும் ஜெய்தீப் அஹ்லாவத் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.

1971 ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தான் போரின் போது தனது 21 வயதில் உயிர் தியாகம் செய்தார். இந்த படம் அருண் கேதர்பாலின் தியாகத்தை நினைவுகூரும் வகையில் இருக்கும். பாலிவுட் மூத்த நடிகர் அமிதாப் பச்சனின் மூத்த மகள் ஸ்வேதா பச்சனின் மகன் அகஸ்திய நந்தா இந்த படத்தில் அருண் கேதர்பாலாக நடிக்கிறார்.

இந்நிலையில், ‘இக்கிஸ்’ படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்று வருகிறது..அந்தாதுன் போன்ற வெற்றிபடங்களை இயக்கிய ஸ்ரீராம் ராகவன் இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X