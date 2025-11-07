'கத்தனார்’ - கவனம் ஈர்க்கும் அனுஷ்காவின் பர்ஸ்ட் லுக்

Anushka Shetty’s endearing look from Kathanar revealed
x
தினத்தந்தி 7 Nov 2025 5:04 PM IST
t-max-icont-min-icon

அனுஷ்கா, இப்படத்தின் மூலம் மலையாளத்தில் அறிமுகமாக இருக்கிறார்.

சென்னை,

'கத்தனார்: தி வைல்ட் சோர்சரர்' படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள், அனுஷ்கா ஷெட்டியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது பர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிட்டுள்ளனர். அனுஷ்கா, இப்படத்தின் மூலம் மலையாளத்தில் அறிமுகமாக இருக்கிறார்.

இந்தப் படம் 9 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கிறிஸ்தவ பாதிரியார் கடமடத்து கத்தனாரின் வாழ்க்கையை பற்றியது. அவர் மந்திர சக்திகளைக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இப்படத்தில் ஜெயசூர்யா , பிரபு தேவா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கிறார்கள். ‘ஹோம்’ படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு ரோஜின் தாமஸ் இயக்கும் படம் ‘கத்தனார்’. படத்தை கோகுலம் மூவிஸ் சார்பில் கோகுலம் கோபாலன் தயாரிக்கிறார். இப்படம் 15 மொழிகளில் வெளியாக உள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X