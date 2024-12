The countdown starts now! Get ready to witness Baby John in action! Trailer out tomorrow!#BabyJohn will see you in the cinemas this Christmas, on Dec 25.#JyotiDeshpande @MuradKhetani @priyaatlee @Atlee_dir @Varun_dvn @KeerthyOfficial #WamiqaGabbi @bindasbhidu… pic.twitter.com/2HTNyFGpNa