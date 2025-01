'அஸ்திரம்' படத்தின் டிரெய்லரை வெளியிடும் பிரபலங்கள்

Trailer of Shaam starring investigative thriller 'Asthram - The Secret' will be revealed by @arunvijayno1 on Jan 31st Stay tuned for more exciting updates#Asthram@VijaySethuOffl@FivestarSenthil@five_senthil@shaamactor @iamaravindraja@Nira_offl @VenbaOfficial… pic.twitter.com/CPEkgG2uUf