'தங்கல்' பட நடிகைக்கு திருமணம்...வைரலாகும் புகைப்படங்கள்

Dangal actor Zaira Wasim gets married
தினத்தந்தி 18 Oct 2025 9:30 PM IST (Updated: 18 Oct 2025 9:31 PM IST)
ரசிகர்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சென்னை,

'தங்கல்' பட நடிகை ஜைரா வாசிம் தனது வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கியுள்ளார் . அவர் சமீபத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டார். இதை அவர் சமூக ஊடகங்களில் அறிவித்தார்.

தனது திருமணத்தின் இரண்டு புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். அவற்றில் அவர் தனது முகத்தைக் காட்டவில்லை, ஆனால் அவர் தனது கணவருடன் பிறை நிலவைப் பார்க்கிறார். இதைப் பார்த்த ரசிகர்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தங்கல் படத்தின் மூலம் புகழ் பெற்ற ஜைரா, 16 வயதில் தங்கல் படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார். அமீர் கான் முக்கிய வேடத்தில் நடித்த இந்தப் படம், மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது. ஜைரா அதில் இளம் வயது கீதா போகட் வேடத்தில் நடித்தார். இந்தப் படத்திற்காக சிறந்த துணை நடிகைக்கான தேசிய விருதையும் பெற்றார்.

பின்னர், 2 படங்களில் நடித்த அவர் 2019 இல் திரைப்படத் துறையை விட்டு விடைபெற்றார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

