"வீர தீர சூரன் " படக்குழுவை பாராட்டிய இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்பராஜ்!

நான் நான் எழுவது நடந்தே தீரும்!! @chiyaan Sir rampage in theatres ❤️ .. Especially antha oru Sambavam #VeeraDheeraSooran is a well written, Superbly made raw n rusty action thriller with awesome performances & lot of theatrical blast moments.... Filmmaker… pic.twitter.com/OKlkHwbhRv