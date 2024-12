Behind the scenes of revolution! Witness the making of #ViduthalaiPart2 – raw, real, and riveting. Film running successfully Film by #VetriMaaranAn @ilaiyaraaja Musical @VijaySethuOffl @sooriofficial @elredkumar @rsinfotainment @GrassRootFilmCo @ManjuWarrier4… pic.twitter.com/ZAoXFp06mI