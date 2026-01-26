“ஜி.வி.பிரகாஷின் சகோதரிதான் இந்த நடிகையா?’’ - எந்த படத்தில் நடித்திருக்கிறார் தெரியுமா?
ஜி.வி. பிரகாஷ் நட்சத்திர ஹீரோக்களின் படங்களுக்கு இசையமைத்து, பல படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.
சென்னை,
திரையுலகில் முதலில் இசையமைப்பாளராக வந்து பின்னர் ஹீரோவாக மாறியவர் ஜி.வி.பிரகாஷ். பல சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்து அனைவரையும் கவர்ந்தார். தற்போது, ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் நட்சத்திர ஹீரோக்களின் படங்களுக்கு இசையமைத்து, பல படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.
இதற்கிடையில், அவரது சகோதரியும் ஒரு பிரபல நடிகை என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?. அவர்தான் பவானி ஸ்ரீ. இவர் சூரியுடன் ’விடுதலை’ படத்தில் நடித்து கவனம் ஈர்த்தார். வெற்றி மாறன் இயக்கிய இந்த படத்தில் அவரது நடிப்பு பாராட்டைப் பெற்றது.
சமீபத்தில் ’ஹாட்ஸ்பாட் 2 மச்’ என்ற படத்தில் வித்தியாசமான தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார். விக்னேஷ் கார்த்திக் இயக்கிய இந்தப் படம் நேற்று வெளியானது. இந்தப் படத்திலும் பவானி ஸ்ரீயின் நடிப்புக்கு பாராட்டு கிடைத்துள்ளது.
Related Tags :
Next Story