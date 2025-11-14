17 வயதில் என்ட்ரி...இப்போது டாப் ஹீரோயின்...படத்திற்கு ரூ. 2 கோடி சம்பளம் - யார் தெரியுமா?
தற்போது ஒரு படத்திற்கு அவர் ரூ. 2 முதல் 3 கோடி சம்பளம் வாங்குகிறார்.
சென்னை,
பல கதாநாயகிகள் இளம் வயதிலேயே சினிமாவில் நுழைந்திருக்கிறார்கள். அப்படி வந்தவர்கள் இப்போது டாப் ஹீரோயினாக இருக்கிறார்கள். மேலே உள்ள நடிகையும் இதில் ஒருவர்தான். அவர் 17 வயதிலேயே கதாநாயகியாக சினிமாவில் நுழைந்தார். தற்போது ஒரு படத்திற்கு அவர் ரூ. 2 முதல் 3 கோடி சம்பளம் வாங்குகிறார்.
அவர் யார் தெரியுமா?. அவர் வேறு யாருமல்ல, ஸ்ரீலீலாதான். இவர் 2017 ஆம் ஆண்டு வெளியான கன்னட திரைப்படமான கிஸ் மூலம் திரையுலகில் நுழைந்தார்.
அதன் பிறகு, இயக்குனர் ராகவேந்திர ராவ் இயக்கிய காதல் திரைப்படமான பெல்லி சண்டடி (2021) மூலம் தெலுங்கில் அறிமுகமானார். தற்போது, ஸ்ரீலீலாவின் கைகளில் பல படங்கள் உள்ளன. தமிழில் இவர் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் அடுத்தாண்டு ஜனவரி 14-ம் தேதி வெளியாகிறது. இது அவரது முதல் தமிழ் படமாகும்.
Related Tags :
Next Story