திருமணத்திற்கு முன்பே...34 குழந்தைகளை தத்தெடுத்த நடிகை...யார் அவர் தெரியுமா?
திருமணத்திற்கு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர் 34 குழந்தைகளை தத்தெடுத்தார்.
சென்னை,
பிரபலங்கள் குழந்தைகளைத் தத்தெடுப்பது புதிதல்ல. பல நட்சத்திர ஹீரோக்கள், ஹீரோயின்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஏற்கனவே ஆதரவற்ற குழந்தைகளைத் தத்தெடுத்து அவர்களைப் பராமரித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், சில ஹீரோயின்கள் திருமணத்திற்கு முன்பே ஆதரவற்ற குழந்தைகளைத் தத்தெடுத்து வளர்கின்றனர். சமீபத்தில், ஸ்ரீலீலா இரண்டு ஆதரவற்ற குழந்தைகளைத் தத்தெடுத்தார்.
அதன் பிறகு, ரவீனா தாண்டன் மற்றும் மிஸ் யுனிவர்ஸ் சுஷ்மிதா சென் ஆகியோரும் திருமணத்திற்கு முன்பே ஆதரவற்ற குழந்தைகளை தத்தெடுத்து தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பிடித்தனர். இருப்பினும், இந்த பட்டியலில் பலருக்குத் தெரியாத ஒரு கதாநாயகியும் இருக்கிறார். அவர் ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல, 34 ஆதரவற்ற குழந்தைகளைத் தத்தெடுத்துள்ளார். அவர்களை தனது சொந்தக் குழந்தைகள் போல பராமரித்து வருகிறார், அவர்களுக்கு கல்வி முதல் உணவு மற்றும் உடை வரை அனைத்தையும் கொடுத்து வருகிறார்.
அவர் வேறுயாருமில்லை பிரீத்தி ஜிந்தாதான். 1998 ஆம் ஆண்டு ஷாருக்கானின் 'தில் சே' திரைப்படத்தின் மூலம் தனது திரையுலக வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய பிரீத்தி ஜிந்தா, 'கியா கெஹ்னா' திரைப்படத்தின் மூலம் நன்கு அறியப்பட்ட நடிகையானார். அதன் பிறகு, பல சூப்பர் ஹிட் படங்களில் பல வித்தியாசமான வேடங்களில் நடித்து, பாலிவுட் பார்வையாளர்களின் இதயங்களில் அழியாத இடத்தைப் பிடித்தார்.
பிரீத்தி தனது திரைப்பட வாழ்க்கை உச்சத்தில் இருந்தபோது 2016-ல் திருமணம் செய்து கொண்டார். இருப்பினும், திருமணத்திற்கு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர் 34 குழந்தைகளை தத்தெடுத்தார்.
2009 ஆம் ஆண்டு பிரீத்திக்கு 34 வயது ஆனது. தனது பிறந்தநாளை இன்னும் சிறப்பானதாக மாற்ற, அவர் ஒரு பெரிய முடிவை எடுத்தார். 34 ஆதரவற்ற பெண் குழந்தைகளை தத்தெடுத்தார்.