- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
ஸ்ரீநிதி ஷெட்டியின் அடுத்த பட டைட்டில் அறிவிப்பு
இப்படத்தை திரிவிக்ரம் இயக்குகிறார்.
சென்னை,
நடிகர் வெங்கடேஷ் -இயக்குனர் திரிவிக்ரம் கூட்டணியில் புதிய படம் ஒன்று உருவாகி வருகிறது. ஹாரிகா மற்றும் ஹாசினி கிரியேஷன்ஸ் பதாகையின் கீழ் எஸ். ராதா கிருஷ்ணா தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தில் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டிக்கு கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.
இந்நிலையில், இப்படத்திற்கு "ஆதர்ஷ குடும்பம் வீடு எண்: 47 - AK47" என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. வெளியான பர்ஸ்ட் லுக் வெங்கடேஷை ஒரு ஸ்டைலான குடும்பத் தலைவன் அவதாரத்தில் காட்டுகிறது.
இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று ஐதராபாத்தில் தொடங்கியது. இப்படம் கோடையில் வெளியாகும் என்றும் தயாரிப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Presenting the Title & First Look of “ : - ” #AK47 | #AadarshaKutumbam | #Venky77 | #VenkateshXTrivikram Shoot kicks off today… arriving this Summer 2026 Worldwide! Victory @VenkyMama #Trivikram… pic.twitter.com/ftf2OTXI4Z— Srinidhi Shetty (@SrinidhiShetty7) December 10, 2025
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire