நிவின் பாலி நடிக்கும் புதிய படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

ദിനേശാ, ഒരു ഓട്ടം പോയാലോ Rolling soon!!In & as ഡോൾബി ദിനേശൻ - Dolby Dineshan !!Written & Directed by: Thamar KVProduced by: Ajith Vinayaka FilmsIn cinemas 2025 #dolbydineshan #dd #thamar #ajithvinayakafilms pic.twitter.com/5wkq9lzlIB