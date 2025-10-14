இணையத்தில் கசிந்த 'டாக்ஸிக்' படத்தின் காட்சிகள்.. அதிர்ச்சியில் படக்குழு

நடிகர் யாஷ் இயக்குனர் கீது மோகன் தாஸ் இயக்கத்தில் "டாக்ஸிக்" என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

மும்பை,

நடிகர் யாஷ், பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் வெளியான கே.ஜி.எப் 1, கே.ஜி.எப் 2 உள்ளிட்ட படங்களின் மூலம் இந்திய அளவில் பிரபலமானவர். இந்த படம் வெளியாகி அனைத்து ரசிகர்களையும் கவர்ந்து வசூலையும் வாரி குவித்தது. அதை தொடர்ந்து யாஷ் 'டாக்ஸிக்' என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை பிரபல நடிகையும் இயக்குனருமான கீது மோகன் தாஸ் இயக்குகிறார்.

இதில் கியாரா அத்வானி, ஹுமா குரேஷி, நயன்தாரா உட்பட பலர் நடிக்கின்றனர். கேவிஎன் புரோடக்சன்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் 19-ந் தேதி வெளியாக உள்ளது. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் மும்பை, பெங்களூரு போன்ற பகுதிகளில் பகுதிகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில், "டாக்ஸிக்" திரைப்படத்தில் யாஷ் நடித்த ஒரு காட்சி தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. மேல் சட்டை இல்லாமல் பால்கனியில் நின்று யாஷ் புகைப்பிடிப்பது போன்று வீடியோ எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இணையத்தில் கசிந்த இந்த வீடியோவை பார்த்த படக்குழுவினர் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.

