முன்பு கால் சென்டரில் வேலை...இப்போது டாப் ஹீரோயின் - யார் அவர் தெரியுமா?
இவர் சினிமாவில் நுழைவதற்கு முன்பு ஒரு கால் சென்டரில் வேலை செய்தார்.
சென்னை,
இப்போது முன்னணி நடிகைகளாக இருக்கும் சிலர் கதாநாயகிகளாக மாறுவதற்கு முன்பு பல சிரமங்களைச் சந்தித்திருக்கிறார்கள். பல சிரமங்களையும் கஷ்டங்களையும் சந்தித்த பிறகு, வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொண்டவர்கள் பலர் உள்ளனர். மேலும், சிலரால் அந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்த முடியவில்லை. இந்த நடிகையும் அவர்களில் ஒருவர்தான். இவர் சினிமாவில் நுழைவதற்கு முன்பு ஒரு கால் சென்டரில் வேலை செய்தார். அவர் யார் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?. இந்த நடிகை வேறு யாருமல்ல, ஜரீன் கான்தான்.
மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த இவர் இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் பஞ்சாபி படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர் 2010 ஆம் ஆண்டு வெளியான வீர் படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டில் நுழைந்தார். பின்னர் 2012 ஆம் ஆண்டு வெளியான காதல் நகைச்சுவை படமான ஹவுஸ்புல் 2 இல் நடித்து அங்கீகாரம் பெற்றார்.
இவர் 2013 ஆம் ஆண்டில், 'நான் ராஜாவாக போகிறேன்' படத்தில் மல்கோவா என்ற ஐட்டம் பாடலில் நடித்திருந்தார். தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்த இவர் தற்போது வாய்ப்புகளுக்காக காத்திருக்கிறார்.