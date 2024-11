கங்குவா படம் : 'மன்னிப்பு' பாடலின் புரோமோ வெளியீடு

The past cannot be changed but the future's destiny can… With Forgiveness #Mannippu The soulful track from #Kanguva Tomorrow at 6️⃣ PM Promo ▶️https://t.co/04JsuCIBGa A @ThisIsDSP Musical #KanguvaFromNov14 ️@Suriya_offl @thedeol @directorsiva @DishPatani… pic.twitter.com/JFpD77ZstK