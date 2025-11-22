அனஸ்வராவின் ’சாம்பியன்’...’கிரா கிரா ஜிங்கிராகிரே’ பாடலின் புரோமோ வெளியீடு
இப்படம் அடுத்த மாதம் 25-ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.
சென்னை,
மகாநதி, சீதா ராமம் போன்ற கிளாசிக் படங்களை தயாரித்த ஸ்வப்னா சினிமா தற்போது ஸ்ரீகாந்தின் மகன் ரோஷன் நடிப்பில் ’சாம்பியன்’ என்ற படத்தைத் தயாரித்து வருகிறது.
இதில் , கதாநாயகியாக மலையாள நடிகை அனஸ்வரா நடிக்கிறார். இதன் மூலம் அவர் தெலுங்கில் அறிமுகமாகிறார். இப்படத்தில் அவர் சந்திரகலா என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இப்படம் அடுத்த மாதம் 25-ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.
இந்நிலையில், இப்படத்திலிருந்து ’கிரா கிரா ஜிங்கிராகிரே’ பாடலின் புரோமோ வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. இப்பாடலை ராம் மிரியாலா பாடியுள்ளார். முழு பாடல் வருகிற 25-ம் தேதி வெளியாகிறது.
தேசிய விருது பெற்ற திரைப்பட இயக்குநர் பிரதீப் அத்வைதம் இயக்கும் இப்படத்திற்கு மிக்கி ஜே மேயர் இசையமைத்துள்ளார்.
