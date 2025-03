2 ½ கோடி பார்வைகளை கடந்த "குட் பேட் அக்லி" டீசர்!

Maamey...THARAMAANA SAMBAVAM #GoodBadUglyTeaser TRENDING #1 on YouTube with 25 MILLION+ VIEWS ❤️▶️ https://t.co/evp1QJiedb#GoodBadUgly Grand release on 10th April, 2025 with VERA LEVEL entertainment A @gvprakash Musical ❤️ #AjithKumar… pic.twitter.com/NY7RzCS6tf