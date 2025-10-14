மளையாள இயக்குனர் படத்திற்கு இசையமைக்கும் ஏ. ஆர். ரகுமான்

மளையாள இயக்குனர் படத்திற்கு இசையமைக்கும் ஏ. ஆர். ரகுமான்
x
தினத்தந்தி 14 Oct 2025 5:25 PM IST (Updated: 14 Oct 2025 5:29 PM IST)
t-max-icont-min-icon

லிஜோ ஜோஸ் இயக்கும் புதிய படத்திற்கு ஏ. ஆர். ரகுமான் இசையமைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மலையாளத்தில் முன்னணி இயக்குனராக இருப்பவர் லிஜோ ஜோஸ். இவர் 'ஜல்லிக்கட்டு', 'அங்கமாலி டைரிஸ்', 'சுருளி', 'நண்பகல் நேரத்து மயக்கம்' போன்ற பல படங்களை இயக்கி பிரபலமானார். இவர், இறுதியாக மோகன்லால் நடிப்பில் வெளியான 'மலைக்கோட்டை வாலிபன்' படத்தை இயக்கி இருந்தார். இந்த படத்தில் மோகன்லாலுடன் சோனாலி குல்கர்னி, ஹரீஷ் பெராடி, மனோஜ் மோசஸ், கதா நந்தி, டேனிஷ் சைட், மணிகண்டன் ஆச்சாரி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வணிக ரீதியாக தோல்விப்படமானது.

இந்த நிலையில், தான் இயக்கும் புதிய படத்தை ஹன்சல் மேத்தா தயாரிக்க உள்ளதாகவும் ஏ. ஆர். ரகுமான் இசையமைக்க உள்ளதாகவும் லிஜோ ஜோஸ் அறிவித்துள்ளார். இது ரசிகர்களிடம் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X