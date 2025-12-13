’என்னை டிரோல் செய்தவர்களுக்கு பதக்கங்களால் பதிலளித்தேன்’ - நடிகை பிரகதி

தினத்தந்தி 13 Dec 2025 5:31 AM IST
பவர்லிப்டிங் பயிற்சியின்போது தான் சந்தித்த டிரோல்கள் குறித்து பிரகதி பேசினார்.

சென்னை,

நடிகை பிரகதி சமீபத்தில் ஆசிய ஓபன் மற்றும் மாஸ்டர்ஸ் பவர்லிப்டிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் நான்கு பதக்கங்களை வென்றார். இதற்கிடையில், '3 ரோஸஸ்' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு நிகழ்வில், பவர்லிப்டிங் பயிற்சியின்போது தான் சந்தித்த டிரோல்கள் குறித்து பிரகதி பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், 'நான் படங்களை விட்டுவிட்டு பவர்லிப்டிங் செய்தேன் என்று எல்லோரும் சொன்னார்கள். ஆனால், நான் ஒருபோதும் நடிப்பை விடமாட்டேன். இந்தத் துறைதான் எனது அடையாளம், நான் சாப்பிடுவதற்குக் காரணம். அதனால்தான் நான் இறக்கும் வரை நடிப்பைத் தொடர்வேன்,' என்றார்.

மேலும், ஜிம்மில் தனது உடை குறித்து வந்த விமர்சனங்களும், இந்த வயதில் இதெல்லாம் தேவையா என்ற கேள்விகளும் தன்னை மிகவும் காயப்படுத்தியதாகக் கூறினார். தொடர்ந்து, " ஜிம்மிற்கு அந்த மாதிரியான உடைகளில்தான் செல்ல வேண்டும். புடவை அணிந்து ஜிம்மிற்கு செல்ல முடியாது" என்று கூறி அவர் கடுமையான பதிலடி கொடுத்தார். தன்னை டிரோல் செய்தவர்களுக்கு இந்தப் பதக்கங்களால் பதிலடி கொடுத்ததாகவும் அவர் பெருமையுடன் கூறினார்.

