'ஐ அம் அ சாம்பியன்' - ஸ்டைலால் கவனம் ஈர்க்கும் ரோஷன்
இப்படத்தில் அன்ஸ்வரா கதாநாயகியாக நடித்திருக்கிறார்.
சென்னை
பிரபல தெலுங்கு நடிகர் ஸ்ரீகாந்தின் மகன் ரோஷன். இவர் ’நிர்மலா கான்வென்ட்’ மற்றும் ’பெல்லி சந்தா’ படங்களின் மூலம் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்துள்ளார். ’பெல்லி சந்தா’ படத்திற்குப் பிறகு, அவர் மூன்று வருட இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு இப்போது ’சாம்பியன்’ படத்துடன் பார்வையாளர்களிடம் வருகிறார்.
சாம்பியன் வருகிற 25 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. டீசர், டிரெய்லர் மற்றும் பாடல்கள் ஏற்கனவே வெளியாகி, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. இதில் அனஸ்வரா கதாநாயகியாக நடித்து தெலுங்கில் அறிமுகமாகிறார்.
இப்படத்திலிருந்து ஏற்கனவே வெளியான பாடல்கள் கவனம் ஈர்த்தநிலையில், தற்போது புது பாடல் வெளியாகி இருக்கிறது. ஐ அம் அ சாம்பியன் என்ற பாடல் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
