பாக்ஸ் ஆபீஸில் ஹிட் கொடுக்கும் "களம்காவல்".. 2 நாள் வசூல் விவரம்

பாக்ஸ் ஆபீஸில் ஹிட் கொடுக்கும் களம்காவல்.. 2 நாள் வசூல் விவரம்
x
தினத்தந்தி 8 Dec 2025 10:37 AM IST
t-max-icont-min-icon

ஜிதின் கே ஜோஷ் இயக்கத்தில் மம்முட்டி, விநாயகன் நடித்துள்ள ‘களம்காவல்’ படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

மூத்த நடிகரான மம்முட்டி "ரோர்சார்ச், புழு, பிரம்மயுகம்" ஆகிய திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து மீண்டும் வில்லனாக நடித்துள்ள புதிய படம் ‘களம்காவல்’. நடிகர் விநாயகன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். குரூப், ஓஷானா படங்களுக்குக் கதை எழுதிய ஜிதின் கே ஜோஷ் இந்தப் படத்தை இயக்கியுள்ளார். கிரைம் திரில்லர் படமாக உருவான ‘களம்காவல்’ படத்தை நடிகர்கள் துல்கர் சல்மான் மற்றும் மம்முட்டி இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். காவல்துறைக்குச் சவால்விடும் கதாபாத்திரத்தில் மம்மூட்டி நடித்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில், ‘களம்காவல்’ படம் இரண்டாவது நாள் வசூல் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, இந்த படம் உலக அளவில் 2 நாட்களில் ரூ. 31.2 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இப்படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது. தொடர்ந்து நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருவதால் படத்தின் விரைவில் ரூ.100 கோடியை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X