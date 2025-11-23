கீர்த்தி சுரேஷின் “ரிவால்வர் ரீட்டா” படத்தின் 2வது பாடல் நாளை வெளியீடு

கீர்த்தி சுரேஷின் “ரிவால்வர் ரீட்டா” படத்தின் 2வது பாடல் நாளை வெளியீடு
x
தினத்தந்தி 23 Nov 2025 9:19 PM IST
t-max-icont-min-icon

சந்துரு இயக்கத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்த ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ படம் வருகிற 28-ம் தேதி வெளியாகிறது.

சென்னை,

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் சந்துரு இயக்கத்தில் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். பேஷன் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் தி ரூட் நிறுவனங்கள் இணைந்து இந்த படத்தை தயாரித்திருக்கிறது. தமிழில் கீர்த்தி சுரேஷ் கடைசியாக நடித்த ''ரகு தாத்தா'' படம் சரியாக போகாததால், ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது.

இப்படம் ஏற்கனவே ஆகஸ்ட் மாதம் 27-ம் தேதி வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், வெளியாகவில்லை. ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதியை தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இப்படம் வருகிற 28-ம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளிலும் வெளியாகிறது. ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி வைரலானது.

இந்நிலையில், ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ படத்தின் 2வது பாடல் நாளை மாலை 5 மணிக்கு வெளியாக உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X