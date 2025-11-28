சாக்சி மடோல்கரின் ’மௌக்லி’ - ’வனவாசம்’ பாடல் வெளியீடு

Mowgli 2025: Electrifying song ‘Vanavaasam’ out now
தினத்தந்தி 28 Nov 2025 11:09 AM IST (Updated: 28 Nov 2025 11:26 AM IST)
இப்படம் டிசம்பர் 12-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

சென்னை,

சாக்சி மடோல்கர் கதாநாயகியாக நடிக்கும் ’மௌக்லி’ படத்தின் புதிய பாடல் புரோமோ வெளியாகி உள்ளது. கலர் போட்டோ புகழ், சந்தீப் ராஜ் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் இளம் ஹீரோ ரோஷன் கனகலா கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார்.

பண்டி சரோஜ் குமார் வில்லனாகவும், ஹர்ஷா செமுடு முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடிக்கிறார்கள். இப்படம் டிசம்பர் 12-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

இதற்கிடையில், இப்படத்தின் 2-வது பாடலான ’வனவாசம்’ பாடல் வெளியாகி இருக்கிறது.

