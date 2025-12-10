“அகண்டா 2” உடன் மோதும் “மௌக்லி 2025”

“Mowgli 2025” to clash with “Akanda 2”
தினத்தந்தி 10 Dec 2025 3:52 PM IST
“அகண்டா 2” படம் வருகிற 12-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வர இருக்கிறது.

சென்னை,

ரோஷன் கனகலா நடித்த “மௌக்லி 2025” படம் வருகிற 12-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வர இருந்தது. ஆனால் “அகண்டா 2” ஒத்திவைக்கப்பட்டதாலும், அந்த படம் வருகிற வெள்ளிக்கிழமை வெளியாவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருந்ததாலும் “மௌக்லி 2025” பட தயாரிப்பாளர்கள் படத்தை காலவரையின்றி ஒத்திவைத்தனர்.

இதற்கிடையில், “அகண்டா 2” வருகிற 12-ம் தேதி வெளியாகும் என்று படக்குழு சமீபத்தில் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தது. அதனைத்தொடர்ந்து, “மௌக்லி 2025” படக்குழுவும் புதிய ரிலீஸ் தேதியை முடிவு செய்துள்ளது. அதன்படி, இப்படம் 13-ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. 12 ந் தேதி சிறப்புக் காட்சிகள் திரையிடப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கலர் போட்டோ புகழ், சந்தீப் ராஜ் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் இளம் ஹீரோ ரோஷன் கனகலா கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். சாக்சி மடோல்கர் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

