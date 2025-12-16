அமித் ராவின் ’ஜின்’ பட டிரெய்லர் வெளியீடு

Mystery MT hidden in college? The intriguing Jinn trailer
x
தினத்தந்தி 16 Dec 2025 4:15 AM IST (Updated: 16 Dec 2025 4:15 AM IST)
t-max-icont-min-icon

இந்த படம் வருகிற 19 அன்று வெளியாக உள்ளது.

சென்னை,

’ஜின்’ திரைப்படம் ஒரு சஸ்பென்ஸ் ஹாரர் திரில்லராக வெளியாக உள்ளது. இயக்குனர் சின்மய் ராம் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு, அனைத்து தரப்பு பார்வையாளர்களையும் இணைக்கும் வகையில் இந்த படத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.

அமித் ராவ் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். சதாலம்மா பிலிம் புரொடக்சன்ஸ் என்ற பதாகையின் கீழ் நிகில் எம் கவுடா இதை தயாரிக்கிறார்கள். ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட போஸ்டர்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளன, மேலும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளன.

பல சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் ஹாரர் படங்களைப் பார்த்திருந்தாலும், 'ஜின்' அவற்றிலிருந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் என்று படக்குழு கூறுகிறது. பெரும் பரபரப்புக்கு மத்தியில், இந்தப் படம் வருகிற 19 அன்று வெளியாக உள்ளநிலையில், தற்போது படத்தின் டிரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X