'குபேரா' படத்தின் டீசர் எப்போது? படக்குழு அறிவிப்பு!

Wishing you a sparkling Diwali from #SekharKammulasKubera! The wait is almost over!!Catch the explosive #KuberaTeaser on Kartik Purnima, November 15th! @dhanushkraja KING @iamnagarjuna @iamRashmika @sekharkammula @jimSarbh @Daliptahil @ThisIsDSP @AsianSuniel @SVCLLP… pic.twitter.com/98SdmsIlvb