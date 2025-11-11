ஒரு காலத்தில் தண்ணீர் குடித்து பசி போக்கியவர்...இப்போது லட்சங்களில் சம்பளம் வாங்கும் நடிகை - யார் தெரியுமா?

Nushratt Bharucha Revealed She Used To Fill Her Stomach By Drinking Water Because of Financial Issues
தினத்தந்தி 11 Nov 2025 6:40 PM IST
அவர் நடித்த அனைத்து படங்களும் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூலித்தன.

சென்னை,

தொலைக்காட்சி தொடர்கள் மூலம் தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய அவர், இப்போது சினிமாவில் தனக்கென ஒரு சிறப்பு இடத்தை உருவாக்கியுள்ளார். 2002 ஆம் ஆண்டு கிட்டி பார்ட்டி என்ற தொலைக்காட்சி தொடரில் ஒரு சிறிய வேடத்தில் அறிமுகமானார். அதன் பிறகு, அவர் பல துணை வேடங்களில் நடித்தார்.

பின்னர் இந்தியில் பல நட்சத்திரங்களுக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது. 'பியார் கா பஞ்ச்நாமா' படத்தில் கார்த்திக் ஆர்யனுக்கு ஜோடியாக நடித்ததற்காக அவர் பாராட்டுகளைப் பெற்றார். அந்தப் படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.

அதன் பிறகு, அவர் நடித்த அனைத்து படங்களும் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூலித்தன. அவரது டிரீம் கேர்ள் திரைப்படம் ரூ.200 கோடி வசூலித்து, 2019 ஆம் ஆண்டில் அதிக வசூல் செய்த இந்தி படங்களில் ஒன்றாக மாறியது. அவர் ஒரு படத்திற்கு ரூ.50 முதல் ரூ.60 லட்சம் வரை சம்பளம் வாங்குகிறார். அந்த நடிகை வேறு யாருமல்ல, நுஷ்ரத் பருச்சாதான்.

ஒரு நேர்காணலில் பேசிய அவர், தனது குடும்பத்தில் தான் மட்டுமே சம்பாதிப்பவர் என்றும், கல்லூரி நாட்களில் பல பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டதாகவும் கூறினார்.

கல்லூரி நாட்களில் 5 வருடங்களில் ரூ. 100 மட்டுமே செலவிட்டதாகவும், பசியாக இருக்கும்போது கல்லூரியில் தண்ணீரை குடித்து பசி போக்கியதாகவும் கூறினார்.

