பவன் கல்யாணின் "ஹரி ஹர வீரமல்லு" 3வது பாடல் அப்டேட்

The STORM is coming..️#HariHaraVeeraMallu 3rd Single - The most powerful track of the year – #AsuraHananam is arriving on May 21st @ 11:55 AM! Powerstar @PawanKalyan @AMRathnamOfl @thedeol #SatyaRaj @AgerwalNidhhi @amjothikrishna @mmkeeravaani @ADayakarRao2 @Manojdft… pic.twitter.com/7iIAjWLqLq