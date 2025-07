பிரதீப் ரங்கநாதனின் "எல்ஐகே" படத்தின் டீசர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

On this special day, here is the announcement, #FirstPunch from #LoveInsuranceKompany, landing on August 1st! Get ready for a celebration of style & surprises!#liK @pradeeponelife #VigneshShivan @iam_SJSuryah @IamKrithiShetty @anirudhofficial @7screenstudio #RaviVarman pic.twitter.com/MyEnCuzBWN