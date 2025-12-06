21 ஆம் நூற்றாண்டின் சிறந்த 20 படங்கள் - வைரலாகும் குவென்டின் டரான்டினோவின் பட்டியல்
டரான்டினோவின் பட்டியலில் பெரும்பாலும் ஹாலிவுட் படங்களே இடம்பெற்றிருக்கின்றன,
சென்னை,
ஹாலிவுட்டின் மிகவும் பிரபலமான திரைப்பட இயக்குனர்களில் ஒருவர் குவென்டின் டரான்டினோ. இவர் சமீபத்தில் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் இதுவரை வெளியான படங்களில் சிறந்த 20 படங்களின் பட்டியலைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
21 ஆம் நூற்றாண்டின் சிறந்த 20 படங்கள்
ரேங்க்
திரைப்படங்கள்
வெளியான ஆண்டு
|1
பிளாக் ஹாக் டவுன்
2001
|2
டாய் ஸ்டோரி 3
2010
|3
லாஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்லேஷன்
2003
|4
டன்கிர்க்
2017
|5
தேர் வில் பி பிளட்
2007
|6
சோடியக்
2007
|7
அன்ஸ்டாப்பபிள்
2010
|8
மேட் மேக்ஸ்: பியூரி ரோடு
2015
|9
ஷான் ஆப் தி டெட்
2004
|10
மிட் நைட் இன் பாரீஸ்
2011
|11
பேட்டில் ராயல்
2000
|12
பிக் பேட் வுல்வ்ஸ்
2013
|13
ஜாக்கஸ்: தி மூவி
2002
|14
ஸ்கூல் ஆப் ராக்
2003
|15
தி பெஷன் ஆப் தி கிரிஸ்ட்
2004
|16
தி டெவில்ஸ் ரெஜெக்ட்ஸ்
2005
|17
சாக்லேட்
2008
|18
மணிபால்
2011
|19
கேபின் பீவர்
2002
|20
வெஸ்ட் சைட் ஸ்டோரி
2021