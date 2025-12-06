21 ஆம் நூற்றாண்டின் சிறந்த 20 படங்கள் - வைரலாகும் குவென்டின் டரான்டினோவின் பட்டியல்

Quentin Tarantino’s List: Top 20 films of the 21st century
தினத்தந்தி 6 Dec 2025 6:40 PM IST
சென்னை,

ஹாலிவுட்டின் மிகவும் பிரபலமான திரைப்பட இயக்குனர்களில் ஒருவர் குவென்டின் டரான்டினோ. இவர் சமீபத்தில் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் இதுவரை வெளியான படங்களில் சிறந்த 20 படங்களின் பட்டியலைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

டரான்டினோவின் பட்டியலில் பெரும்பாலும் ஹாலிவுட் படங்களே இடம்பெற்றிருக்கின்றன.

21 ஆம் நூற்றாண்டின் சிறந்த 20 படங்கள்

ரேங்க்

திரைப்படங்கள்

வெளியான ஆண்டு

1

பிளாக் ஹாக் டவுன்

2001

2

டாய் ஸ்டோரி 3

2010

3

லாஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்லேஷன்

2003

4

டன்கிர்க்

2017

5

தேர் வில் பி பிளட்

2007

6

சோடியக்

2007

7

அன்ஸ்டாப்பபிள்

2010

8

மேட் மேக்ஸ்: பியூரி ரோடு

2015

9

ஷான் ஆப் தி டெட்

2004

10

மிட் நைட் இன் பாரீஸ்

2011

11

பேட்டில் ராயல்

2000

12

பிக் பேட் வுல்வ்ஸ்

2013

13

ஜாக்கஸ்: தி மூவி

2002

14

ஸ்கூல் ஆப் ராக்

2003

15

தி பெஷன் ஆப் தி கிரிஸ்ட்

2004

16

தி டெவில்ஸ் ரெஜெக்ட்ஸ்

2005

17

சாக்லேட்

2008

18

மணிபால்

2011

19

கேபின் பீவர்

2002

20

வெஸ்ட் சைட் ஸ்டோரி

2021

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

