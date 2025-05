விஜய் சேதுபதியின் 52-வது படத்திற்கு இசையமைக்கும் சந்தோஷ் நாராயணன்

Setting the festive mood early! Glad to associate with Think Music!A Santhosh Narayanan musical it is! Title teaser dropping tomorrow 6PM @VijaySethuOffl @MenenNithya @pandiraj_dir @Music_Santhosh @thinkmusicindia @mynnasukumar @PradeepERagav @Veerasamar @onlynikil pic.twitter.com/QbW01gS8s7