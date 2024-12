#TheSmileMan censored with 'U/A'✅Get ready for an Power packed Crime drama in theatres from Dec 27th !!@realsarathkumar#Sijarose @magnum_movies @kafilmcompany @VikramMohan_DOP @kamalaalchemis @aira_studios @GavaskarAvinash @ahatamil @teamaimpr @TheBrandMax@murukku_meesaya pic.twitter.com/qJcVz9DgJ3